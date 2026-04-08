Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo con un doppio 6-0
Matteo Berrettini domina Daniil Medvedev a Montecarlo con un netto 6-0 6-0 causato da una prestazione impeccabile dell’azzurro e da un russo in evidente difficoltà, incapace di reagire già dai primi game.
Matteo Berrettini firma una vittoria schiacciante contro Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi con un clamoroso 6-0 6-0 sul Court Rainier III. L’azzurro entra subito in partita con grande intensità, prendendo il controllo degli scambi fin dai primi punti.
Il primo set scivola via rapidamente in appena 25 minuti, con Berrettini capace di non concedere nulla e di mettere in costante difficoltà l’avversario. Il secondo parziale si apre sulla stessa linea, con l’italiano che tiene il servizio e piazza subito un altro break, il quarto consecutivo nel match.
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La frustrazione di Medvedev cresce con il passare dei game, fino al gesto plateale della racchetta distrutta in campo dopo l’ennesimo punto perso. Un segnale evidente di una giornata storta per il russo, mai realmente in grado di entrare nel match.
Il pubblico presente sugli spalti accompagna la scena con fischi, deluso da un incontro a senso unico che non rispecchia le attese della vigilia. Berrettini, invece, mantiene lucidità e precisione fino all’ultimo punto, chiudendo senza esitazioni una partita che resterà tra le più nette della sua carriera.