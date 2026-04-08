Rissa in pizzeria a Torino, due feriti gravi dopo lite per uno sguardo

Torino, rissa in pizzeria sfocia nel sangue dopo uno sguardo ritenuto offensivo. Due uomini sono stati feriti gravemente con coltelli e machete, mentre il titolare è rimasto ferito tentando di fermare l’aggressione.

La sera del 3 aprile una pizzeria di Torino è stata teatro di un’aggressione violenta nata da un diverbio tra gruppi di clienti. Intorno alle 23, secondo le ricostruzioni, alcuni giovani avrebbero accusato altri avventori di aver rivolto attenzioni indesiderate a una ragazza seduta in sala.

Il titolare del locale ha provato a calmare gli animi, spiegando che non era accaduto nulla di grave. Il tentativo di mediazione non è bastato e la situazione è degenerata in pochi istanti, con gli aggressori che hanno utilizzato spray al peperoncino per rendere difficile la visibilità all’interno del locale.

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Subito dopo sono stati estratti coltelli e un machete. Due uomini, di 30 e 37 anni, hanno riportato ferite profonde. Uno dei presenti ha raccontato di aver visto un giovane a terra in una pozza di sangue con gravi lesioni alla testa, mentre un altro zoppicava con una ferita aperta alla coscia.

Anche il proprietario è rimasto coinvolto nel tentativo di fermare l’assalto, riportando una grave ferita alla mano. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, la scena era ancora caotica, con clienti che cercavano di tamponare le ferite utilizzando ciò che avevano a disposizione.

Le indagini della polizia hanno portato al fermo di un ventunenne di origine tunisina, accusato di tentato omicidio. Il giovane respinge le accuse, ma diversi testimoni lo avrebbero indicato come uno degli autori dell’attacco. Gli investigatori stanno cercando eventuali complici che si sono allontanati subito dopo l’aggressione.

Alcuni presenti hanno messo in dubbio il movente della lite, sostenendo che non ci sarebbe stato alcun comportamento offensivo e che lo scontro sarebbe nato da un malinteso o da un sospetto infondato.