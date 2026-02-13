Sparatoria a Brugherio, due uomini feriti gravemente dopo una lite

Lite tra vicini degenera in sparatoria a Brugherio: due uomini sono in condizioni critiche dopo essere stati colpiti da diversi proiettili. Fermato un sospetto, indagini in corso sul movente.

Una discussione tra vicini si è trasformata in violenza armata nella serata a Brugherio, in provincia di Monza. Due uomini sono stati raggiunti da colpi di pistola all’interno di una casa di corte e ora si trovano ricoverati in condizioni critiche in ospedale.

L’episodio è avvenuto tra le 18 e le 20. Secondo una prima ricostruzione, la situazione sarebbe precipitata al termine di una lite, sfociata nell’uso di un’arma da fuoco. I colpi sono stati esplosi da un terzo uomo, anche lui italiano, la cui identità non è stata ancora resa nota.

Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della stazione locale e del Nucleo radiomobile di Monza. In via Andreani è intervenuto anche l’elisoccorso per accelerare il trasporto dei feriti.

I due uomini colpiti sono stati portati in codice rosso in diversi ospedali, tra cui il San Gerardo di Monza. Le loro condizioni sono apparse subito molto gravi.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato la pistola utilizzata nella sparatoria. Un uomo è stato fermato e la sua posizione è al vaglio degli investigatori, mentre restano ancora da chiarire dinamica precisa e motivi all’origine dell’aggressione.