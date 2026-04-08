Alberto Angela tra Apollo 8 e Artemis II: il racconto di una passione di famiglia

Alberto Angela racconta Artemis II e il legame con Apollo 8 nato con il padre Piero. Oggi segue la missione con i figli, più preparati di lui, mentre la capsula Orion rientra verso la Terra dopo il viaggio lunare.

Alberto Angela guarda alla missione Artemis II mentre la capsula Orion è impegnata nel rientro verso la Terra dopo aver sorvolato la Luna. Un momento che per il divulgatore riaccende ricordi lontani, legati all’esperienza vissuta da ragazzo accanto al padre Piero durante la storica impresa di Apollo 8.

Quella missione, rimasta impressa nella sua memoria, non fu solo un evento scientifico ma anche familiare. Angela ricorda una fotografia conservata in casa, con la superficie lunare in primo piano e la Terra che sorge all’orizzonte, un’immagine che sintetizza l’emozione di quei giorni vissuti attraverso i racconti diretti del padre.

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L’avventura di Apollo 8 prese una direzione diversa rispetto ai piani iniziali. Il volo doveva limitarsi a test tecnici del razzo Saturno V, ma una decisione improvvisa cambiò tutto. Al comandante Frank Borman fu chiesto se fosse disposto a orbitare attorno alla Luna e la risposta arrivò subito. L’obiettivo era anticipare la corsa sovietica nello spazio.

Oggi la scena si ripete con ruoli invertiti. Angela segue Artemis II insieme ai suoi tre figli, tutti impegnati in ambiti scientifici e ambientali. I ragazzi, tra i 22 e i 28 anni, partecipano con interesse e competenze che spesso superano quelle del padre, offrendo nuovi spunti e informazioni.

Il confronto con Piero Angela resta inevitabile. Alberto riconosce al padre una preparazione straordinaria e una capacità di leggere il futuro con largo anticipo. Una differenza netta rispetto al rapporto con i propri figli, che oggi hanno accesso a conoscenze e strumenti più avanzati.

Guardando avanti, Angela immagina scenari diversi per l’esplorazione spaziale. Il viaggio verso Marte, lungo e complesso, potrebbe non vedere protagonisti gli esseri umani. L’intelligenza artificiale, secondo lui, rappresenta una soluzione più sicura per affrontare missioni così rischiose.