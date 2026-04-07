Artemis II supera Apollo 13 e osserva il lato nascosto della Luna

Artemis II ha raggiunto una distanza record dalla Terra durante il volo verso la Luna grazie a una traiettoria ottimizzata. Gli astronauti hanno osservato il lato nascosto e affrontato un blackout di 40 minuti durante il passaggio.

La missione Artemis II ha segnato un nuovo primato nel volo umano nello spazio. Lunedì 6 aprile, alle 13:56 ora della costa Est degli Stati Uniti, la capsula Orion con a bordo quattro astronauti ha raggiunto una distanza di circa 406mila chilometri dalla Terra, superando il record stabilito nel 1970 dalla missione Apollo 13.

A bordo della navetta si trovano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Durante il viaggio, l’equipaggio ha chiesto di assegnare nomi a due crateri lunari: Integrity, come la capsula, e Carroll, dedicato alla moglie del comandante Wiseman, scomparsa nel 2020.

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La giornata più intensa è iniziata nelle prime ore del 7 aprile, con l’accensione del motore del Modulo di Servizio Europeo per correggere la traiettoria verso la Luna. Poco prima del risveglio, gli astronauti hanno ascoltato un messaggio registrato da Jim Lovell, storico comandante delle missioni Apollo, che li invitava a godersi il momento.

Nel corso della missione sono state testate le nuove tute pressurizzate Orion Crew Survival System, progettate per garantire autonomia fino a sei giorni. Gli astronauti le hanno indossate per verificarne funzionalità e comfort durante le attività quotidiane a bordo.

La fase di osservazione lunare ha richiesto circa sette ore di lavoro. Il programma includeva 35 punti da fotografare e analizzare, tra cui le aree di atterraggio delle missioni Apollo 12 e Apollo 14. Particolare attenzione è stata dedicata al Mare Orientale, un enorme bacino di oltre 900 chilometri di diametro situato tra il lato visibile e quello nascosto della Luna.

Durante il passaggio sul lato nascosto si è verificato il previsto blackout delle comunicazioni con il centro di controllo in Texas, durato circa 40 minuti. Una volta ristabilito il contatto, l’equipaggio ha raccontato l’esperienza, descrivendo il viaggio come un passo verso future basi e missioni scientifiche.

Gli astronauti hanno osservato anche il cratere Hertzsprung, largo circa 600 chilometri, mentre Orion si avvicinava fino a 6.550 chilometri dalla superficie lunare. In seguito hanno assistito a un’eclissi solare, causata dall’allineamento tra Luna e Sole.

Le operazioni di osservazione si sono concluse nella notte, mentre nelle ore successive la navetta ha iniziato a lasciare l’influenza gravitazionale della Luna per dirigersi verso la Terra. L’ammaraggio è previsto nell’Oceano Pacifico, al largo di San Diego, nella serata del 10 aprile.