Artemis II supera Apollo 13 e stabilisce il nuovo record di distanza dalla Terra

Gli astronauti di Artemis II hanno superato il record di distanza dell’Apollo 13 grazie a una traiettoria che li ha portati oltre i 400mila chilometri dalla Terra, segnando un nuovo primato nelle missioni con equipaggio.

La missione Artemis II ha segnato un traguardo storico nello spazio umano: il suo equipaggio ha raggiunto la massima distanza mai registrata dalla Terra. I quattro astronauti, gli statunitensi Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman insieme al canadese Jeremy Hansen, hanno superato i 400.171 chilometri dal pianeta.

Il dato è stato confermato dalla Nasa, che ha spiegato come il punto più lontano sia stato toccato durante il passaggio di massimo avvicinamento alla Luna. In quel momento, la navicella si trovava più distante dalla Terra rispetto a qualsiasi altra missione con esseri umani a bordo.

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Il primato precedente apparteneva all’Apollo 13, che nel 1970 aveva raggiunto una distanza simile in circostanze drammatiche. L’equipaggio fu costretto a modificare la rotta dopo l’esplosione di un serbatoio di ossigeno, episodio che portò alla celebre comunicazione “Houston, abbiamo un problema”.

A differenza di quella missione, Artemis II ha raggiunto il nuovo record nell’ambito di un volo pianificato, segnando un passo decisivo nel ritorno dell’uomo verso la Luna e nelle future esplorazioni oltre l’orbita terrestre.