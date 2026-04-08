Corea del Nord, nuovi lanci di missili verso il Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato nuovi missili balistici verso il Mar del Giappone nella notte dell’8 aprile, secondo Seul. I vettori sono partiti dalla costa orientale e hanno percorso circa 240 chilometri prima di cadere in mare.

Nelle prime ore di mercoledì 8 aprile, la Corea del Nord ha effettuato una nuova serie di lanci di missili balistici diretti verso il Mar del Giappone. L’operazione è stata rilevata dai sistemi di sorveglianza sudcoreani intorno all’1.50 ora italiana, segnando il quarto episodio di questo tipo dall’inizio dell’anno.

Secondo quanto riferito dai militari di Seul, i vettori sono stati lanciati dall’area di Wonsan, sulla costa orientale del Paese. I missili avrebbero coperto una distanza di circa 240 chilometri prima di terminare la loro traiettoria in mare, senza provocare danni o incidenti.

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Anche il Giappone ha seguito l’evento tramite la propria Guardia Costiera, che ha confermato come l’ultimo ordigno sia caduto in acqua circa dieci minuti dopo il lancio. Le autorità di Tokyo hanno precisato che nessuno dei missili ha raggiunto le acque territoriali giapponesi né la zona economica esclusiva.

L’azione è stata interpretata da Seul come una nuova provocazione e una violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Il governo sudcoreano ha quindi convocato una riunione urgente del Consiglio di sicurezza nazionale per valutare la situazione e le possibili risposte.

Intanto, sul piano diplomatico, è attesa la visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, prevista per i prossimi giorni su invito di Pyongyang. La missione si inserisce in una fase di tensione crescente nella regione, segnata dai ripetuti test missilistici nordcoreani.