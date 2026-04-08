Musetti debutta a Montecarlo contro Vacherot, orario e dove vedere la sfida

Lorenzo Musetti debutta oggi a Montecarlo contro Valentin Vacherot dopo il bye iniziale. Il match è previsto nel pomeriggio sul Centrale e segna il primo confronto tra i due, con il monegasco reduce da una vittoria all’esordio.

Lorenzo Musetti scende in campo oggi, mercoledì 8 aprile, al Masters 1000 di Montecarlo per affrontare Valentin Vacherot nel secondo turno del tabellone principale. Il tennista italiano parte direttamente da questo turno grazie al bye ottenuto, mentre il giocatore di casa ha già disputato e vinto il primo match contro Cerundolo.

La partita è programmata come quarto incontro sul Court Ranier III, il campo centrale del torneo, con inizio delle sfide alle ore 11. Considerando l’ordine di gioco, l’ingresso in campo di Musetti è previsto non prima delle 17.

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Quello tra i due sarà un confronto inedito nel circuito maggiore. Non esistono precedenti tra Musetti e Vacherot, che si trovano per la prima volta uno di fronte all’altro in un torneo ufficiale.

Tutti gli incontri del Masters 1000 di Montecarlo sono trasmessi in diretta sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. La finale del torneo verrà proposta anche in chiaro su TV8, che trasmetterà inoltre una delle semifinali con una lieve differita.