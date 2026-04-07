Sinner debutta a Montecarlo contro Humbert, orario e dove vederlo

Jannik Sinner esordisce a Montecarlo contro Humbert dopo i successi negli Stati Uniti e l’avvio sulla terra rossa europea. Il match è previsto nel primo pomeriggio sul Centrale, dopo l’incontro di Berrettini.

Jannik Sinner scende in campo oggi, martedì 7 aprile, al Masters 1000 di Montecarlo per il suo primo match nel torneo. Il numero 2 del mondo affronta il francese Hugo Humbert nel secondo turno, iniziando così la stagione europea sulla terra battuta dopo i titoli conquistati a Indian Wells e Miami.

L’incontro è programmato come secondo sul Campo Centrale. Il programma prende il via alle 11 con la sfida tra Matteo Berrettini, entrato grazie a una wild card, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Di conseguenza, il match di Sinner dovrebbe iniziare non prima delle 13 o 13.30.

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Humbert, 27 anni e attuale numero 34 del ranking, arriva al confronto dopo aver superato al primo turno il connazionale Moise Kouame in due set, con il punteggio di 6-3, 7-5. Il bilancio stagionale del francese è di 11 vittorie su 20 incontri disputati nel 2026.

I precedenti tra i due sono in equilibrio. Il primo risale al 2019, quando Humbert vinse alle Next Gen Atp Finals. Sinner ha poi pareggiato i conti nel 2021, imponendosi sulla terra degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

L’azzurro arriva all’appuntamento con numeri solidi: 19 vittorie e 2 sconfitte dall’inizio della stagione. Il torneo di Montecarlo rappresenta il primo banco di prova sulla terra battuta dopo il brillante avvio sul cemento.

Le partite del Masters 1000 di Montecarlo sono trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili anche in streaming tramite Sky Go e NOW. La finale sarà visibile anche in chiaro su TV8, che manderà in onda pure una semifinale in differita.