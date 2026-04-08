Fisco, nuovo servizio online per controllare cartelle e pagamenti
Il servizio Situazione debitoria dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione cambia per rendere più semplice controllare debiti e pagamenti, con dati aggiornati e accesso diretto online anche per verificare rate e procedure attive.
Chi ha cartelle o avvisi da saldare può ora verificare tutto in modo più rapido grazie alla nuova versione del servizio Situazione debitoria, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La piattaforma consente di consultare in un’unica schermata sia gli importi ancora dovuti sia quelli già pagati, offrendo una visione completa della propria posizione.
Il sistema permette di entrare nel dettaglio di ogni singolo atto, controllare eventuali procedure di riscossione in corso e verificare lo stato di piani di rateizzazione o misure agevolate. Dalla stessa area è possibile anche effettuare i pagamenti direttamente online, senza passaggi aggiuntivi.
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L’accesso avviene tramite identità digitale, con SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Professionisti e imprese possono utilizzare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, mentre gli intermediari fiscali hanno a disposizione l’area dedicata EquiPro.
Tra le novità più utili c’è il prospetto di sintesi, che il contribuente può richiedere e scaricare entro 24 ore. Il documento raccoglie tutte le posizioni legate al codice fiscale, includendo informazioni come ente creditore, data di notifica, importo iniziale, somme già versate, eventuali sospensioni e il residuo ancora da pagare.
Nel riepilogo vengono indicati anche eventuali provvedimenti cautelari o esecutivi e la presenza di piani di pagamento o definizioni agevolate. Il servizio è accompagnato da una guida che spiega passo dopo passo come utilizzare le diverse funzioni disponibili.