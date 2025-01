Fisco, Cartelle esattoriali: rateizzazioni fino a 7 anni con una semplice richiesta online

Grazie alle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 110/2024, i contribuenti possono rateizzare le cartelle esattoriali fino a un massimo di 84 rate mensili (7 anni) tramite una semplice richiesta online, presentabile dal 1° gennaio 2025 al 2026. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito e accessibile con credenziali Spid, Cie o Cns.

Il decreto prevede ulteriori modifiche per gli anni successivi, con un aumento progressivo delle rate: fino a 96 rate nel 2027-2028 e fino a 108 dal 2029. Per importi superiori a 120mila euro o per piani di rateizzazione più lunghi, i contribuenti devono documentare la propria temporanea difficoltà economica, allegando certificazioni come l’Isee. In questi casi, è possibile ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni).

Il servizio “Rateizza adesso” consente di selezionare le cartelle da dilazionare, scegliere il numero di rate e inviare la richiesta online, con un riscontro immediato. Alternativamente, è possibile utilizzare la modulistica aggiornata, trasmettendola via pec o consegnandola agli sportelli dell’Agenzia.

Per verificare il numero massimo di rate e simulare gli importi, il portale offre anche il servizio "Rateizzazioni Documentate - Simula il numero delle rate". Gli indicatori per la valutazione della difficoltà economica includono l’Isee per le persone fisiche e altri indici specifici per imprese e amministrazioni pubbliche.

Le richieste di dilazione presentate entro il 31 dicembre 2024 restano soggette alla normativa precedente.

