Fisco: Salvini propone nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, Giorgetti concorda

Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che la Lega intende introdurre una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali come "priorità assoluta" per il 2025. Questa misura mira a coinvolgere circa 10 milioni di italiani, offrendo una soluzione "seria, definitiva, equa e vantaggiosa sia per lo Stato che per i cittadini".

Salvini ha dichiarato di aver discusso l'iniziativa con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, riscontrando piena sintonia. Ha inoltre sottolineato che strumenti precedenti, come il concordato, pur utili, non sono stati risolutivi. La proposta prevede una rottamazione con adesione del 99%, auspicando il sostegno dell'intera maggioranza.

Il piano include una dilazione del pagamento in 120 rate mensili distribuite su 10 anni, senza sanzioni né interessi. In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, si perderebbe il beneficio della definizione agevolata. Questa misura intende evitare che debiti iniziali aumentino nel tempo, causando difficoltà economiche ai cittadini e mancati incassi per lo Stato.

Salvini ha ricordato che simili rottamazioni sono state adottate in passato da governi di diverso orientamento politico, evidenziando l'importanza di un segnale di unità e serietà da parte del Parlamento verso il popolo italiano.

