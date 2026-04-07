Annalisa apre alla maternità e pensa all'adozione

Annalisa racconta il desiderio di diventare madre e spiega perché prenderebbe in considerazione l’adozione. La cantante ligure, sposata con Francesco Muglia, parla per la prima volta di un tema personale.

Annalisa, 40 anni e originaria di Savona, è tra le voci più presenti nelle classifiche italiane, ma quando si tratta della sua vita privata mantiene da sempre un profilo riservato. Sul palco riesce a superare le sue insicurezze, mentre lontano dai riflettori preferisce restare discreta e parlare poco di sé.

Durante un’intervista ha raccontato un aspetto intimo mai affrontato prima. Alla domanda su un eventuale figlio, ha risposto senza esitazioni: «Mi piacerebbe diventare madre e lo adotterei con tutto il cuore». Non si tratta di un progetto immediato, ma di un desiderio che l’artista non esclude per il futuro.

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La cantante ha spiegato anche il suo rapporto con l’immagine e la timidezza, elementi che convivono con la sua carriera. Fuori dal palco sceglie abiti semplici per sentirsi a proprio agio, mentre durante le esibizioni riesce a liberarsi delle insicurezze e a esprimersi con maggiore sicurezza.

Dal 2023 è sposata con Francesco Muglia, con cui condivide una relazione lontana dall’attenzione mediatica. Anche su questo fronte preferisce non entrare nei dettagli, mantenendo un confine netto tra lavoro e vita personale.