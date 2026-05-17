Francesca Fialdini, il desiderio di maternità dopo la depressione e l'idea dell'adozione

Francesca Fialdini racconta il suo desiderio di diventare madre dopo anni di dubbi e paure. Ospite a Domenica In, la conduttrice ha parlato della depressione vissuta durante Ballando con le stelle e della volontà di adottare un bambino.

Francesca Fialdini è tornata a raccontarsi in televisione, affrontando temi molto personali durante l’intervista concessa a Domenica In nella puntata di domenica 17 maggio. La conduttrice ha parlato apertamente del rapporto con la maternità, spiegando di aver vissuto per anni una sensazione di forte incertezza.

Nel corso della conversazione, Fialdini ha ammesso di essersi sentita a lungo non pronta a diventare madre. Ha spiegato di aver avuto paura di non essere capace di crescere un figlio e di non sentirsi adeguata a quel ruolo. Nonostante questo, oggi guarda con interesse alla possibilità dell’adozione, considerandola un modo autentico per costruire una famiglia e dare amore a un bambino.

La conduttrice ha ricordato anche il periodo vissuto durante la partecipazione a Ballando con le stelle, esperienza che le ha lasciato un segno profondo. In quel momento della sua vita si è trovata a fare i conti con la depressione, una fase difficile che ha deciso di affrontare senza nasconderla.

Parlando di quei mesi, Fialdini ha raccontato quanto sia complicato attraversare il dolore quando sembra impossibile uscirne. Ha spiegato che il sostegno delle persone vicine è stato fondamentale per riuscire a superare quel momento delicato.

Ripensando al programma condotto da Milly Carlucci, la giornalista ha detto di aver partecipato anche per liberarsi dal peso del giudizio degli altri. Durante il percorso nel talent ha affrontato prove fisiche impegnative, arrivando a esibirsi nonostante alcune fratture alle costole. Un’esperienza che, secondo il suo racconto, le ha permesso di scoprire nuove risorse personali e una diversa consapevolezza del proprio corpo.