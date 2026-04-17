Bianca Guaccero smentisce nozze e gravidanza e pensa alla figlia Alice

Bianca Guaccero smentisce le voci su nozze e gravidanza per concentrarsi sulla figlia Alice e sul rapporto con Giovanni Pernice. L’attrice spiega di voler costruire prima un equilibrio familiare stabile.

Bianca Guaccero chiarisce senza esitazioni le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Ospite in televisione, l’attrice ha negato sia un possibile matrimonio imminente sia una gravidanza con il compagno Giovanni Pernice, spiegando che al momento le sue priorità sono altre.

Al centro delle sue scelte c’è la figlia Alice, nata dalla precedente relazione con il regista Dario Acocella. La bambina ha dieci anni e rappresenta il punto fermo della sua vita. Per questo motivo Guaccero preferisce procedere con cautela anche nella relazione sentimentale, evitando passi affrettati.

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Parlando del legame con Giovanni Pernice, definito più volte “l’uomo giusto” arrivato dopo i quarant’anni, l’attrice ha ribadito la necessità di costruire prima un rapporto solido. La sua idea è semplice: creare un equilibrio tra le persone prima di pensare a progetti più grandi come convivenza o famiglia allargata.

La storia tra i due è nata durante Ballando con le stelle 2024, dove lui era insegnante e lei concorrente. L’intesa si è sviluppata rapidamente, passando dalla pista da ballo alla vita privata, fino alla vittoria del programma.

Dopo la fine dello show, la coppia ha trascorso insieme le vacanze natalizie in Puglia, terra d’origine dell’attrice, affrontando anche il momento delle presentazioni in famiglia. Un passaggio importante, vissuto con serenità ma senza accelerare i tempi.

Guaccero non esclude in futuro l’idea di allargare la famiglia, ma ribadisce che ogni scelta dovrà rispettare ritmi naturali e soprattutto garantire stabilità. Per ora, l’obiettivo resta uno solo: costruire basi solide per tutti.