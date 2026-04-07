Sinner a Montecarlo, vip sugli spalti tra conferme e incontri inattesi

A Montecarlo, Jannik Sinner gioca il torneo mentre sugli spalti spicca Laila Hasanovic insieme a Clara. La loro presenza, fotografata durante i match, allontana le voci di crisi e accende l’attenzione anche su altri volti noti.

Durante il torneo di Montecarlo, oltre alle partite, a catturare l’attenzione è stata la presenza di Laila Hasanovic, compagna di Jannik Sinner, fotografata sugli spalti accanto alla cantante Clara. Le due sono apparse sorridenti e rilassate mentre seguivano gli incontri, in un clima informale che ha subito attirato l’interesse del pubblico.

Lo scatto condiviso sui social racconta un momento spontaneo: Hasanovic sembra interagire con qualcuno seduto poco più avanti, mentre Clara resta leggermente defilata con un bicchiere e un biglietto in mano. La loro presenza insieme ha avuto anche un altro effetto, mettendo a tacere le indiscrezioni su una possibile distanza tra la modella e il tennista altoatesino.

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Già nei giorni precedenti, i due erano stati avvistati insieme a Montecarlo, alimentando segnali di continuità nella relazione. Ora le immagini dagli spalti rafforzano ulteriormente questa impressione, mentre cresce la curiosità attorno al rapporto tra Hasanovic e Clara, apparse affiatate durante la giornata di gare.

Non solo loro. A pochi metri dal campo si è formato anche un altro gruppo di volti noti, protagonista di un video condiviso da Elena Santarelli. Accanto a lei, Mariasole Pollio, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello ed Elisabetta Gregoraci, riunite per uno scatto che ha rapidamente fatto il giro dei social.

Le cinque, provenienti da esperienze diverse tra televisione, moda e intrattenimento digitale, hanno dato vita a un momento collettivo lontano dalla competizione sportiva. Diletta Leotta, da tempo legata al mondo dello sport, si è ritrovata accanto alla più giovane Mariasole Pollio, volto emergente passato dai social alla conduzione televisiva.

Attenzione anche agli abiti scelti per l’occasione. Leotta e Santarelli hanno optato per il denim coordinato, mentre Francesca Sofia Novello ha abbinato un gilet a jeans a vita bassa con una borsa bianca. Pollio ha scelto un look più essenziale con top scuro e camicia oversize, mentre Gregoraci ha rotto la palette puntando su un completo chiaro.