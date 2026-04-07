Paolo Fox in lacrime in diretta tv per la morte della sua gatta dopo 17 anni

Paolo Fox si commuove in diretta per la morte della sua gatta, dopo 17 anni di vita insieme. L’astrologo si ferma durante l’oroscopo in tv, sopraffatto dal dolore mentre racconta la perdita appena avvenuta.

Durante la puntata del 6 aprile 2026 de I Fatti Vostri, Paolo Fox si è fermato improvvisamente mentre leggeva l’oroscopo. La voce si è incrinata e gli occhi si sono riempiti di lacrime, rendendo evidente la difficoltà nel proseguire. Il momento più delicato è arrivato quando ha iniziato a parlare del segno dell’Acquario, il suo, accennando a una settimana particolarmente pesante segnata dalla perdita di un affetto importante.

Seduto accanto ai conduttori Anna Falchi e Flavio Montrucchio, l’astrologo ha tentato di continuare la classifica dei segni, ma l’emozione ha preso il sopravvento. Montrucchio è intervenuto per sostenerlo, ricordando quanto gli animali domestici rappresentino legami profondi e autentici. Fox ha annuito, visibilmente scosso, cercando di riprendere la lettura nonostante la commozione.

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È stata Anna Falchi a chiarire al pubblico cosa stava accadendo, spiegando che la gattina di Paolo era morta dopo 17 anni. La conduttrice lo ha abbracciato mentre in studio calava un momento di silenzio carico di partecipazione. Montrucchio ha poi preso la parola per concludere la classifica rimasta in sospeso.

Il legame di Paolo Fox con gli animali affonda nelle sue esperienze personali. In passato, l’astrologo aveva raccontato di essere cresciuto senza genitori e di aver trovato compagnia proprio in un gatto, diventato per lui una presenza fondamentale. Figlio unico, aveva spiegato di aver costruito da solo il proprio equilibrio affettivo, trovando negli animali una forma di famiglia.

Non è la prima volta che Fox affronta una perdita simile. Aveva già ricordato pubblicamente il suo gatto Harry, definendolo una delle presenze più importanti della sua vita. Anche questa volta, la scomparsa della sua compagna a quattro zampe ha riportato alla luce un dolore profondo, vissuto senza riuscire a nasconderlo davanti alle telecamere.