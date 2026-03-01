Panahi contro Khamenei in diretta tv dopo la morte nel raid Usa-Israele

Rita Panahi attacca Ali Khamenei dopo la sua morte causata da un raid Usa-Israele e lo fa in diretta tv in Australia. La giornalista iraniana usa parole durissime nella sua lingua, sorprendendo anche i colleghi in studio.

Rita Panahi, volto noto di Sky News Australia e nata in Iran, ha commentato in studio la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante un attacco condotto da Stati Uniti e Israele.

Nel corso dell’intervento, la giornalista non ha nascosto la propria reazione alla notizia. Dopo alcune considerazioni in inglese, ha scelto di chiudere parlando in persiano, rivolgendosi direttamente alla guida suprema iraniana con un messaggio particolarmente duro.

Le parole pronunciate non sono state comprese dai colleghi presenti in studio, ma il tono e il contesto hanno reso chiaro il significato. Subito dopo, uno dei presenti ha reagito con una battuta: “Non avrei saputo dirlo meglio”, lasciando intendere di aver colto il senso dell’affondo.

Panahi, spesso critica nei confronti del regime iraniano, ha così espresso apertamente il proprio giudizio in un momento di forte tensione internazionale legato all’operazione militare che ha portato alla morte di Khamenei.