Grande Fratello Vip, finale spostata al 5 maggio dopo il recupero degli ascolti

Ilary Blasi prolunga il Grande Fratello Vip fino al 5 maggio dopo un recupero negli ascolti. Mediaset cambia la programmazione per sfruttare il rinnovato interesse del pubblico nelle ultime settimane.

Mediaset ha deciso di allungare di una settimana la durata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Il reality non si concluderà più ad aprile, ma proseguirà fino a martedì 5 maggio, data fissata per la finale e l’assegnazione della vittoria.

La scelta arriva dopo un’analisi dei dati d’ascolto che, nonostante un avvio poco brillante, hanno mostrato segnali di ripresa nelle ultime puntate. Il programma, partito con numeri inferiori alle aspettative, ha trovato una certa stabilità, spingendo l’azienda a rivedere i piani iniziali.

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A incidere sul cambio di rotta è stato anche il mutato scenario televisivo, con il pubblico sempre più distribuito tra piattaforme digitali e visione tradizionale. In questo contesto, il reality ha comunque mantenuto una presenza costante, sufficiente a giustificare l’estensione della programmazione.

Tra gli elementi che hanno contribuito al miglioramento, la conduzione di Ilary Blasi ha dato maggiore ritmo alle puntate, riducendo i tempi morti e rendendo più scorrevole lo sviluppo delle dinamiche in studio e nella Casa.

Parallelamente, è cresciuta anche l’attenzione sui social, dove il pubblico ha ripreso a commentare con maggiore partecipazione. Le discussioni online hanno aumentato la visibilità del programma, riportando interesse attorno ai concorrenti e alle loro vicende.

Un ruolo nel rilancio lo ha avuto anche l’ingresso di Selvaggia Lucarelli, che ha introdotto un confronto più diretto e acceso durante le puntate, animando il dibattito e attirando l’attenzione di una parte di pubblico più critica.

Con il nuovo calendario, i concorrenti dovranno affrontare una fase finale più lunga. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli equilibri e accompagnare il programma verso l’ultimo appuntamento, previsto in prima serata su Canale 5.