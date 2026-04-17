Grande Fratello Vip slitta ancora la finale fissata al 19 maggio

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Ilary Blasi prolunga il Grande Fratello Vip dopo ascolti altalenanti e dinamiche accese tra i concorrenti. Mediaset cambia i piani e sposta la finale di due settimane, puntando sul successo del cast e su nuove puntate.

Grande Fratello Vip slitta ancora la finale fissata al 19 maggio