Grande Fratello Vip slitta ancora la finale fissata al 19 maggio
Ilary Blasi prolunga il Grande Fratello Vip dopo ascolti altalenanti e dinamiche accese tra i concorrenti. Mediaset cambia i piani e sposta la finale di due settimane, puntando sul successo del cast e su nuove puntate.
Il Grande Fratello Vip continuerà più a lungo del previsto. Mediaset ha deciso di allungare la durata del reality condotto da Ilary Blasi, modificando il calendario iniziale e programmando nuove puntate prima della chiusura definitiva.
La scelta arriva dopo settimane segnate da risultati Auditel discontinui, influenzati anche dalla collocazione in palinsesto e dalla concorrenza televisiva. Nonostante questo, il programma ha mantenuto viva l’attenzione grazie alle dinamiche interne tra i concorrenti.
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Al centro della scena ci sono tre protagoniste che hanno inciso sul racconto quotidiano della Casa, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Il loro ruolo ha garantito tensioni, alleanze e confronti che hanno sostenuto il ritmo del reality nelle ultime settimane.
Secondo le ultime indiscrezioni, la finale inizialmente prevista per il 5 maggio verrà posticipata. La nuova data indicata è martedì 19 maggio, con due settimane aggiuntive di permanenza per i concorrenti ancora in gara.
Resta da capire se proseguirà il doppio appuntamento settimanale. Per ora il raddoppio è confermato, ma la decisione per le settimane successive dipenderà dagli ascolti. I dati determineranno se mantenere due serate o tornare a una sola puntata.
In studio continueranno a commentare gli sviluppi Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, impegnate nell’analisi dei rapporti tra i partecipanti, destinati a diventare più complessi con il prolungarsi della convivenza.
Intanto la gara entra nella fase decisiva. Il pubblico è chiamato a votare per scegliere il primo finalista ufficiale. L’estensione del programma mette alla prova i concorrenti, costretti a rivedere strategie e resistenza in vista dell’ultimo atto.