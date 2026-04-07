Casa green assegnata a Palmoli ma la famiglia resta nel bosco in attesa dei figli

Nathan Trevallion ha ricevuto una casa comunale a Palmoli per riunire la famiglia, ma resta nel bosco senza servizi insieme alla moglie in attesa del via libera del tribunale per riabbracciare i figli.

Nathan Trevallion ha ottenuto le chiavi di una nuova abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli, pensata per consentire il ritorno dei suoi tre figli attualmente ospitati in una casa famiglia. Nonostante ciò, l’uomo e la moglie Catherine Birmingham continuano a vivere nel casolare isolato tra gli alberi, dove tengono anche i loro animali, rimandando il trasferimento.

L’alloggio, una struttura di circa 70 metri quadrati ristrutturata con fondi del PNRR, è già arredato e conforme alle norme igienico-sanitarie richieste dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La mancanza di elettricità e acqua corrente nella precedente sistemazione era stata determinante per l’allontanamento dei tre bambini, una bambina di 8 anni e due gemelli di 7.

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Il contratto di assegnazione, valido per due anni, è entrato in vigore il 3 aprile. Il sindaco Giuseppe Masciulli ha spiegato che la coppia ha scelto di trasferirsi solo quando sarà autorizzato ufficialmente il ricongiungimento familiare. Nel frattempo, nella nuova casa sono già stati sistemati gli effetti personali dei bambini.

La decisione del Comune ha anche un impatto sui conti pubblici. Secondo l’amministrazione, la nuova soluzione abitativa consente un risparmio significativo rispetto alla permanenza dei minori nella struttura di Vasto, con una spesa mensile ridotta di circa 7.500 euro.

La situazione resta comunque legata agli sviluppi giudiziari. La sospensione della potestà genitoriale, stabilita a novembre, è ancora in vigore. L’esito definitivo dipenderà dalla relazione della consulente tecnica incaricata dal tribunale, attesa tra maggio e giugno, che dovrà valutare le condizioni per il rientro dei bambini nella nuova abitazione.