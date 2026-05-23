Famiglia del bosco, pronta una nuova casa a Palmoli mentre la madre rivede i tre figli

La famiglia del bosco prepara una nuova casa in legno a Palmoli dopo la sospensione della responsabilità genitoriale. Catherine ha incontrato i tre figli fuori dalla struttura che li ospita da sei mesi.

Arriva una svolta nella vicenda di Nathan e Catherine, la coppia conosciuta come la Famiglia del Bosco, dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale sui figli. Entro sei mesi dovrebbe essere completata una nuova abitazione ecologica in legno a Palmoli, in provincia di Chieti, pensata per sostituire il vecchio casolare ritenuto non idoneo.

L’annuncio è stato dato dall’avvocato Simone Pillon, legale della coppia, che ha spiegato come il nuovo edificio sia stato progettato per garantire condizioni abitative considerate adeguate. Nel periodo necessario alla costruzione, Nathan e Catherine saranno ospitati in un alloggio messo a disposizione dal Comune.

Nel frattempo Catherine ha potuto incontrare i tre bambini, che da circa sei mesi vivono in una casa famiglia a Vasto. L’incontro si è svolto in un luogo neutro, lontano dalla struttura che ospita i minori. Durante il colloquio, i figli avrebbero chiesto alla madre quando potranno tornare a vivere insieme agli animali con cui erano cresciuti.

La difesa della coppia continua intanto a contestare le valutazioni tecniche alla base del procedimento. I consulenti incaricati dai genitori hanno depositato una serie di osservazioni critiche contro la perizia della CTU Simona Ceccoli. Lo psichiatra Tonino Cantelmi parla di “15 criticità” e sostiene che vi sia stato un pregiudizio culturale nei confronti dello stile di vita scelto dalla famiglia.

Secondo i consulenti della difesa, l’équipe di neuropsichiatria infantile che aveva seguito il caso avrebbe invece giudicato Nathan e Catherine genitori adeguati, chiedendo il ripristino dei rapporti familiari. Sul caso è in corso anche l’esame della relazione dell’ispezione ministeriale da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiamato a verificare l’eventuale presenza di irregolarità nel procedimento.