Gianni Morandi racconta Tredici Pietro e il debutto nato per caso

Gianni Morandi racconta Tredici Pietro e il suo debutto nato per caso mentre girava una serie in Sardegna. Il cantante parla del percorso difficile del figlio nella musica e dei consigli dati dopo l’esperienza a Sanremo.

Gianni Morandi ha parlato del figlio Pietro, conosciuto nel mondo musicale come Tredici Pietro, durante la sua partecipazione a una trasmissione televisiva. Il cantante ha spiegato come il giovane abbia intrapreso la carriera artistica in autonomia, scegliendo di seguire una strada già battuta in famiglia ma con un proprio stile.

Morandi ha ricordato il momento in cui ha scoperto l’attività musicale del figlio, avvenuto senza alcun preavviso. Durante un soggiorno in Sardegna, mentre era impegnato sul set di una serie, ha sentito in radio un brano intitolato “Pizza e fichi”, senza sapere inizialmente che fosse proprio Pietro a interpretarlo.

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La sorpresa è stata grande, anche perché il ragazzo aveva iniziato il suo percorso senza coinvolgere il padre. Morandi ha raccontato di essere rimasto spiazzato da quella scoperta improvvisa, trovandola quasi incredibile e ironizzando sul fatto che entrambi condividano una certa dose di follia.

Nel corso dell’intervista, l’artista ha anche parlato delle difficoltà del mestiere. Secondo Morandi, la carriera musicale richiede tempo e determinazione, e non offre risultati immediati. Ha riconosciuto al figlio intuito e intelligenza, ma ha ribadito che tutto dipenderà dalla sua capacità di crescere e affrontare un percorso lungo e complesso.

Padre e figlio hanno recentemente condiviso il palco del Festival di Sanremo 2026, esibendosi insieme durante la serata dedicata alle cover. Un momento che ha unito le loro esperienze musicali, mettendo in luce due generazioni diverse ma legate dalla stessa passione.