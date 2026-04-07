Italia, Conte torna in corsa per la panchina azzurra tra aperture e sostegni

Antonio Conte torna tra i possibili ct dell’Italia dopo le parole di De Laurentiis che apre a una partenza, ma solo con una proposta concreta. Intanto Capello e Zoff sostengono la candidatura, mentre resta aperto il tema della guida azzurra.

Aurelio De Laurentiis non chiude alla possibilità di vedere Antonio Conte alla guida della Nazionale, ma pone una condizione chiara. Il presidente del Napoli ha spiegato che non ostacolerebbe una sua partenza, qualora arrivasse una proposta concreta e ben strutturata, sottolineando però l’assenza, finora, di un progetto serio per il ruolo di commissario tecnico.

Secondo De Laurentiis, l’allenatore salentino non prenderebbe in considerazione un incarico in un contesto che definisce disorganizzato. Una posizione che lascia intendere come, al momento, non ci siano contatti avanzati o trattative reali per il futuro della panchina azzurra.

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Intanto il nome di Conte continua a raccogliere consensi tra figure di primo piano del calcio italiano. Fabio Capello ha indicato l’ex tecnico della Juventus come una candidatura credibile, anche alla luce di uno scenario ancora incerto. L’ex allenatore ha ricordato che Massimiliano Allegri si è chiamato fuori, mentre Roberto Mancini, a suo giudizio, non rappresenta più un’opzione.

Anche Dino Zoff, storico capitano dell’Italia campione del mondo 1982 ed ex ct, ha espresso una valutazione positiva. Per Zoff, Conte è un profilo di alto livello, con esperienza già maturata alla guida della Nazionale e risultati convincenti alle spalle.

Nel dibattito si inserisce anche il tema dei giovani italiani in Serie A. Zoff ha commentato la proposta di introdurre obbligatoriamente un Under 19 italiano in campo per ogni squadra, idea legata a Luciano Spalletti. L’ex portiere ha definito la proposta interessante, evidenziando però come la presenza di giovani italiani nel campionato sia attualmente molto limitata e tutta da sviluppare.