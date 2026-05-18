Juventus, Spalletti incontra Elkann dopo il crollo con la Fiorentina mentre Conte torna in corsa

Spalletti valuta il confronto con Elkann dopo il ko con la Fiorentina e la Juventus riflette sul futuro. Antonio Conte torna tra i nomi più discussi per la panchina bianconera dopo l’esperienza al Napoli.

La sconfitta contro la Fiorentina ha cambiato il clima in casa Juventus. Il passo falso allo Stadium ha complicato la corsa Champions dei bianconeri, scivolati dal terzo al sesto posto in classifica in una fase decisiva della stagione. Un risultato pesante che ha riaperto dubbi e valutazioni sul futuro di Luciano Spalletti.

Dopo la partita, l’allenatore ha parlato apertamente della necessità di confrontarsi con John Elkann. Il tecnico ha spiegato di voler affrontare un’analisi personale e tecnica del momento della squadra, segnale di una situazione diventata improvvisamente delicata nonostante il recente rinnovo.

Con la qualificazione alla prossima Champions League ancora da conquistare e il rischio di restare fuori dalle prime quattro, la dirigenza osserva con attenzione gli sviluppi delle prossime settimane. In questo scenario è tornato a circolare con forza il nome di Antonio Conte, già protagonista in bianconero tra il 2011 e il 2014.

L’ex allenatore del Napoli, dopo aver centrato l’obiettivo europeo con il club azzurro, sarebbe vicino alla separazione. Una prospettiva che lo rende uno dei profili più seguiti in vista della prossima stagione. Anche i bookmaker hanno rilanciato l’ipotesi di un ritorno a Torino, considerato possibile in caso di nuova rivoluzione tecnica.

Conte conosce l’ambiente juventino e resta legato al ciclo vincente aperto durante la sua precedente esperienza sulla panchina bianconera. La sua posizione, però, non dipenderebbe soltanto dalla Juventus. Sullo sfondo resta anche la possibilità di un nuovo incarico in Nazionale, opzione che continua a essere presa in considerazione in vista dell’estate.

Per Spalletti, invece, le prossime gare diventano decisive. La Juventus non ha più margine d’errore nella lotta Champions e il futuro dell’allenatore potrebbe dipendere dai risultati finali di una stagione diventata improvvisamente incerta.