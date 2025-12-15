Raffaella Fico e Armando Izzo in lutto per la perdita del bambino a cinque mesi

Momento di profondo dolore per Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo, che hanno annunciato di aver perso il bambino che aspettavano da circa cinque mesi. La tragica notizia è stata affidata a un breve ma intenso messaggio pubblicato sui social dal difensore del Monza, con cui la showgirl aveva condiviso la gioia della gravidanza solo poche settimane fa.

Nel post su Instagram Izzo ha scritto che lui e la sua compagna desiderano comunicare «che abbiamo avuto una grave perdita» e che «il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori». La coppia ha voluto anticipare il messaggio per evitare interpretazioni o speculazioni inutili sulla loro vita privata in un momento così delicato.

Leggi anche Raffaella Fico annuncia la gravidanza a Verissimo: Sto vivendo l'amore vero

Nel comunicato pubblicato insieme alla foto, Izzo ha chiesto rispetto, silenzio e sensibilità da parte di tutti, invitando ad evitare qualsiasi forma di commento sulla vicenda. «In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore», ha aggiunto il calciatore.

La notizia della gravidanza era stata resa pubblica all’inizio di novembre, quando Raffaella Fico aveva annunciato con grande emozione di aspettare un bambino insieme a Izzo, definendo l’esperienza «completamente nuova» e piena di gioia.

Per la showgirl napoletana, già madre di Pia, nata nel 2012 da una relazione precedente, si trattava di una nuova nascita desiderata e accompagnata da entusiasmo, condiviso anche con i fan attraverso immagini e racconti sui social.

La coppia, fin da quando ha reso pubblica la relazione, aveva condiviso momenti di felicità, inclusa la scelta del nome e il gender reveal del bambino. Ora il lutto interrompe bruscamente quel percorso di attesa e speranza, lasciando spazio al dolore e alla richiesta di privacy in un momento così difficile.