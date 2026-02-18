Sinner a Doha con Laila Hasanovic, presenza che smentisce la crisi

Jannik Sinner gioca a Doha mentre Laila Hasanovic è sugli spalti al suo fianco, mettendo fine alle voci di crisi nate dopo la sua assenza negli ultimi mesi e alcune indiscrezioni circolate sui tabloid.

Jannik Sinner è tornato in campo al Qatar Open con l’obiettivo di riprendere ritmo e punti dopo un periodo complicato in Australia. A Doha affronta Alexei Popyrin, numero 51 del ranking, in una fase importante della stagione che può accorciare le distanze da Carlos Alcaraz.

Durante il match, le telecamere hanno inquadrato in tribuna Laila Hasanovic, modella e compagna del tennista. La sua presenza ha subito attirato l’attenzione, soprattutto dopo settimane in cui non era più apparsa accanto all’azzurro.

Negli ultimi mesi si erano diffuse indiscrezioni su una possibile rottura. Dall’autunno, infatti, Laila Hasanovic era stata vista sempre meno ai tornei, alimentando dubbi tra fan e osservatori. La comparsa a Doha cambia il quadro e riporta serenità intorno alla coppia.

In passato la modella aveva seguito spesso Sinner durante la stagione, condividendo anche momenti privati come le vacanze estive che avevano incuriosito il pubblico. Lo stesso tennista non aveva nascosto il suo legame, citandola dopo alcune vittorie.

Nei giorni trascorsi in Qatar, Laila ha pubblicato contenuti sui social mostrando scorci della sua permanenza a Doha. In alcuni video appare insieme ad amiche, tra cui la modella tedesca Emilia Bte, seguita da oltre un milione di utenti su Instagram.