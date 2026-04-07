Sesso in spiaggia a Rimini davanti a famiglie, coppia fermata dalla polizia

Due turisti americani sono stati fermati a Rimini dopo un rapporto sessuale in pieno giorno sulla spiaggia davanti a bagnanti e bambini. L’episodio è avvenuto a Pasqua nella zona del Bagno 30, tra lo stupore dei presenti.

Una coppia di turisti statunitensi è stata sorpresa mentre aveva un rapporto sessuale in pieno giorno sulla spiaggia di Rimini, sotto gli occhi di numerosi bagnanti. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di Pasqua, nella zona del Bagno 30, affollata di famiglie e bambini.

I due, completamente incuranti della presenza di altre persone e della luce del giorno, si sono appartati sulla battigia e hanno iniziato il rapporto senza nascondersi. La scena ha attirato subito l’attenzione di chi si trovava nei paraggi, con diversi presenti che hanno ripreso quanto accadeva con il telefono.

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Alcuni testimoni hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia, che ha interrotto l’episodio e identificato la coppia direttamente sulla spiaggia.

Per i due è scattata una denuncia con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, reato previsto quando comportamenti di questo tipo avvengono in spazi accessibili a chiunque.