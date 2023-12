Incidente a Rimini : Figlia fermata per guida in stato di ebbrezza ma il padre peggio di lei

A Rimini, una giovane automobilista è stata fermata dalla polizia municipale per guida in stato di ebbrezza, ma la situazione ha preso una svolta inaspettata quando ha chiamato il padre per aiuto. Scoprendo che anche lui era ubriaco, entrambi hanno visto ritirare le loro patenti.

La telefonata al padre e l'inaspettata sorpresa

Dopo essere stata fermata dalla polizia municipale a Rimini per guida in stato di ebbrezza, la giovane automobilista ha chiamato suo padre per chiedere aiuto. Tuttavia, la situazione è diventata ancora più complicata quando il padre è arrivato al posto di controllo e gli agenti hanno notato le sue manovre brusche e poco ortodosse nel parcheggiare.

Il padre sottoposto al pre-test

Sospettando che anche il padre potesse essere sotto l'effetto dell'alcol, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a un pre-test che ha confermato la positività. Nonostante ciò, l'uomo ha rifiutato di sottoporsi alla prova ufficiale e è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sanzioni e ritiro delle patenti

La squadra di polizia giudiziaria ha preso la decisione di ritirare le patenti sia alla Figlia che al padre, infliggendo loro sanzioni di tipo penale. La giovane automobilista, con un tasso di alcolemia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, ha ricevuto una notifica di violazione con ritiro della patente da sei mesi a un anno, oltre a una decurtazione di 10 punti e una denuncia in stato di libertà. Un episodio che sottolinea l'importanza di guidare in modo responsabile e di evitare l'assunzione di alcol prima di mettersi al volante.

