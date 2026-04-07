Fedez e Giulia Honegger verso il matrimonio dopo il figlio?

Fedez e Giulia Honegger sarebbero pronti a sposarsi dopo la nascita del loro primo figlio, secondo indiscrezioni circolate online e legate a una presunta gravidanza mai confermata. Spunta anche una possibile data.

Fedez e Giulia Honegger sarebbero pronti a fare un passo importante nella loro relazione. Secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il rapper milanese e la stilista starebbero pianificando le nozze, mentre continuano a rincorrersi le voci su una possibile gravidanza, mai ufficializzata dai diretti interessati.

Le informazioni arrivano da ambienti vicini alla coppia e sono state rilanciate dall’esperto di gossip Alessandro Rosica sui social. In base a quanto riferito, i due avrebbero parlato apertamente del loro futuro durante il pranzo di Pasqua, condividendo l’intenzione di sposarsi con le rispettive famiglie.

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Le festività pasquali sono state trascorse a Forte dei Marmi, dove Fedez e Giulia hanno scelto di concedersi qualche giorno di pausa lontano dalla città. Tra mare e momenti di relax, il cantante ha partecipato anche all’apertura stagionale del Twiga in Versilia, locale legato all’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, suo amico.

Proprio dai contenuti pubblicati sui social sono emersi dettagli che hanno alimentato le voci. In alcune immagini condivise online si intravederebbe un leggero pancino, elemento che ha riacceso i sospetti su una gravidanza già oggetto di speculazioni nelle settimane precedenti. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia aspetterebbe un bambino.

Il possibile matrimonio sarebbe previsto per l’estate del 2027, quindi circa un anno dopo la nascita del primo figlio e a due anni dall’inizio della relazione, risalente all’estate del 2025. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione riguarda anche un anello comparso all’anulare sinistro di Giulia, notato dai follower nelle storie pubblicate dal rapper.

Nonostante il crescente interesse attorno alla loro vita privata, né Fedez né Giulia Honegger hanno confermato le indiscrezioni. Al momento, sia le voci sulla gravidanza sia quelle sul matrimonio restano prive di dichiarazioni ufficiali.