Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola all'alba in via Carlo Miranda

Fabio Ascione è stato ucciso a Napoli all’alba in un agguato a colpi di pistola mentre si trovava vicino a un bar, colpito al torace da uomini in scooter e morto poco dopo il ricovero.

Un ragazzo di 20 anni, Fabio Ascione, è stato colpito da diversi proiettili nelle prime ore del mattino a Napoli. L’agguato è avvenuto intorno alle 5.10 in via Carlo Miranda, a poca distanza da un bar.

Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, il giovane sarebbe stato avvicinato da alcune persone a bordo di uno scooter. I due avrebbero aperto il fuoco, raggiungendolo al torace prima di allontanarsi rapidamente.

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Ascione è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Napoli insieme ai colleghi del nucleo operativo di Poggioreale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.