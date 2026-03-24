Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, le foto che confermano la relazione
Michelle Hunziker è stata fotografata con Giulio Berruti dopo mesi di frequentazione nata da un incontro in Svizzera. I due sono stati visti insieme a Ferrara mentre lasciavano un evento e rientravano verso Milano.
Le immagini pubblicate questa settimana chiariscono la situazione: Michelle Hunziker ha iniziato una relazione con Giulio Berruti. I due sono stati fotografati fianco a fianco dopo la registrazione di “Battiti Live Spring”, andata in scena nel fine settimana a Ferrara.
Negli scatti si vede l’attore attendere la conduttrice nel backstage. Poco dopo escono insieme, salutano lo staff e si dirigono verso un van che li accompagna a Milano, fino all’abitazione della presentatrice. Sorrisi e gesti complici accompagnano la scena.
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Il rapporto tra i due non nasce ora. Hunziker e Giulio Berruti si conoscono da tempo, ma si sarebbero riavvicinati lo scorso dicembre durante un evento in Svizzera. Da febbraio hanno iniziato a frequentarsi con maggiore continuità, incontrandosi soprattutto a Roma.
Negli ultimi mesi avrebbero trascorso anche alcuni giorni insieme lontano dai riflettori, tra cui un weekend sempre in Svizzera. Un percorso che ora trova conferma pubblica con le prime foto ufficiali.
Berruti, attore e medico estetico, arriva da una relazione durata anni con Maria Elena Boschi, conclusa da poco. Hunziker, invece, era stata legata fino a ottobre a Nino Tronchetti Provera, prima di tornare single.