Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, le foto che confermano la relazione

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Michelle Hunziker è stata fotografata con Giulio Berruti dopo mesi di frequentazione nata da un incontro in Svizzera. I due sono stati visti insieme a Ferrara mentre lasciavano un evento e rientravano verso Milano.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, le foto che confermano la relazione