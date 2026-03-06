Sinner debutta a Indian Wells contro Svrcina, orario e dove vedere il match

Jannik Sinner debutta a Indian Wells contro Dalibor Svrcina dopo l’uscita ai quarti a Doha. Il numero 2 del ranking ATP riparte dal secondo turno del Masters 1000 californiano e cerca subito ritmo nel torneo che apre la stagione nordamericana sul cemento.

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Venerdì 6 marzo il tennista altoatesino fa il suo esordio nel Masters 1000 californiano affrontando il ceco Dalibor Svrcina, arrivato dal tabellone delle qualificazioni. Per l’azzurro, numero 2 del ranking mondiale, il torneo parte direttamente dal secondo turno.

L’ultimo impegno ufficiale di Sinner risale al torneo di Doha, dove si è fermato ai quarti di finale contro Jakub Mensik. In California il campione italiano prova a riprendere subito la corsa verso la vetta della classifica ATP, con lo sguardo puntato anche sulla rivalità con Carlos Alcaraz.

Quella sul cemento di Indian Wells sarà la prima sfida tra Dalibor Svrcina e Sinner. I due non si sono mai incontrati nel circuito maggiore e non esistono precedenti tra l’azzurro e il giovane tennista ceco.

L’incontro è programmato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, con inizio non prima delle 3 del mattino ora italiana. La partita fa parte del programma del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, uno degli appuntamenti più importanti della stagione sul cemento.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. La sfida sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now.