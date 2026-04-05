Artemis II verso la Luna, guasto al bagno risolto durante il viaggio della capsula Orion

Artemis II affronta un guasto al sistema di scarico del bagno mentre la capsula Orion raggiunge i due terzi del viaggio verso la Luna, con l’equipaggio impegnato nelle operazioni e nella gestione dell’imprevisto tecnico.

La missione Artemis II prosegue il suo percorso nello spazio con un traguardo importante già raggiunto. La capsula Orion si trova a circa 320mila chilometri dalla Terra e ha superato i due terzi del viaggio previsto verso la Luna, mentre l’equipaggio continua a lavorare sulle attività operative previste.

Durante il quarto giorno di volo, gli astronauti hanno rivisto i programmi legati allo studio della superficie lunare in vista del sorvolo programmato. Parallelamente, si stanno esercitando nella gestione manuale dei comandi della navetta, una fase necessaria per affrontare eventuali situazioni non automatizzate.

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Il viaggio è stato finora regolare, ma nelle ultime ore è emerso un inconveniente tecnico legato al sistema di gestione dei rifiuti della toilette. Il problema si è manifestato verso la fine del terzo giorno di missione, quando il sistema di scarico ha smesso di funzionare correttamente.

Secondo quanto spiegato dal direttore di volo Judd Frieling, l’anomalia sarebbe stata causata dal congelamento dell’urina all’interno del condotto di sfiato. La condizione ha impedito il normale flusso dei liquidi all’esterno della capsula, creando difficoltà nell’utilizzo del bagno da parte dell’equipaggio.

A bordo della Orion si trovano Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch per la Nasa, insieme al canadese Jeremy Hansen. Mentre gli astronauti riposavano, i controllori di missione hanno elaborato una soluzione per intervenire senza compromettere la sicurezza del volo.

La strategia scelta ha previsto la rotazione della capsula per esporre il condotto ostruito alla luce diretta del Sole. Il calore ha sciolto il blocco di ghiaccio, permettendo così al sistema di riprendere a funzionare e di espellere i liquidi accumulati all’esterno del veicolo spaziale.

L’intervento ha consentito di ripristinare l’uso della toilette e di riportare la situazione alla normalità, mentre la missione continua il suo tragitto verso la Luna senza ulteriori complicazioni segnalate.