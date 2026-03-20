Alcaraz sfida Fonseca a Miami, orario e dove vedere il match

Carlos Alcaraz debutta a Miami contro Joao Fonseca dopo la sconfitta a Indian Wells, cercando riscatto nel Masters 1000. Il match è previsto nella notte italiana e segna il primo confronto tra i due.

Carlos Alcaraz apre il suo percorso al Masters 1000 di Miami affrontando il brasiliano Joao Fonseca. La partita si gioca nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, con inizio non prima della mezzanotte italiana.

Lo spagnolo arriva in Florida dopo lo stop in semifinale a Indian Wells, dove è stato fermato da Daniil Medvedev. Dall’altra parte Fonseca cerca spazio nel torneo dopo l’eliminazione agli ottavi subita contro Jannik Sinner.

Leggi anche: Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vedere il match in diretta tv

Quello in programma a Miami è un confronto inedito: i due non si sono mai incrociati nel circuito maggiore e si troveranno per la prima volta uno di fronte all’altro sul cemento americano.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, che detiene i diritti del torneo. Disponibile anche la visione in streaming tramite Sky Go e NOW.