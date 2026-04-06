Elia Del Grande evade di nuovo dalla casa lavoro di Alba
Elia Del Grande è evaso dalla casa lavoro di Alba dopo una licenza di 11 ore e non è rientrato entro l’orario previsto. Il 50enne, condannato per la strage della famiglia nel 1998, si è allontanato mentre era con un sacerdote.
Elia Del Grande, autore della cosiddetta strage dei fornai, è nuovamente fuggito. L’uomo, 50 anni, non ha fatto ritorno nella casa lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, dove avrebbe dovuto rientrare entro le 21 dopo una licenza temporanea di 11 ore.
Secondo quanto riferito dal segretario generale del Sappe Donato Capece, Del Grande si trovava in compagnia del cappellano durante il permesso. Il sacerdote ha notato la sua assenza intorno alle 20.30 e ha subito segnalato la scomparsa, facendo scattare le ricerche.
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Il detenuto stava svolgendo attività di volontariato presso la Caritas all’interno della struttura. La sua posizione è particolarmente delicata, considerando la condanna per il triplice omicidio risalente al 1998.
Non si tratta del primo episodio. Lo scorso 30 ottobre Del Grande si era già allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, venendo poi rintracciato nel suo paese d’origine, Cadrezzate, nel Varesotto.
Le forze dell’ordine hanno avviato una nuova caccia all’uomo, concentrando le ricerche proprio nell’area di provenienza, dove l’uomo era stato individuato anche dopo la precedente fuga.