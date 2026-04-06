Elia Del Grande evade di nuovo dalla casa lavoro di Alba

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Elia Del Grande è evaso dalla casa lavoro di Alba dopo una licenza di 11 ore e non è rientrato entro l’orario previsto. Il 50enne, condannato per la strage della famiglia nel 1998, si è allontanato mentre era con un sacerdote.

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