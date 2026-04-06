Montecarlo, Cobolli avanti e Arnaldi fuori al primo turno

Flavio Cobolli supera Comesana a Montecarlo grazie a una rimonta solida e accede al secondo turno dopo oltre due ore e mezza di gioco, mentre Matteo Arnaldi esce subito sconfitto contro Garin

Flavio Cobolli supera il primo ostacolo al Masters 1000 di Montecarlo e conquista il passaggio al secondo turno. Il tennista romano, testa di serie numero 10, ha avuto la meglio sull’argentino Francisco Comesana, arrivato dalle qualificazioni, al termine di una sfida combattuta chiusa con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 dopo due ore e mezza.

Il match si è sviluppato su tre set equilibrati, con Cobolli capace di reagire dopo il calo nel secondo parziale e di riprendere il controllo nel decisivo. Nel prossimo turno affronterà il belga Alexander Blockx, in una sfida che vale l’accesso agli ottavi.

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Si ferma invece subito il percorso di Matteo Arnaldi, ripescato nel tabellone principale come lucky loser. L’azzurro non è riuscito a contrastare il cileno Cristian Garin, proveniente dalle qualificazioni, che si è imposto con un netto 6-2, 6-4 senza concedere particolari spazi.

Tra gli altri incontri della giornata, cade una sola testa di serie: il russo Karen Khachanov, numero 12 del seeding, sconfitto dal francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 7-5, 6-2. Proseguono invece il loro cammino il ceco Jiri Lehecka, il russo Andrei Rublev, l’argentino Francisco Cerundolo e il giovane brasiliano Joao Fonseca.

Con l’avvio del secondo turno, il torneo entra nel vivo e si prepara ad accogliere i nomi più attesi, tra cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, pronti a fare il loro debutto sulla terra rossa del Principato.