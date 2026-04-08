Montecarlo, Cobolli e Musetti fuori al secondo turno

Flavio Cobolli esce al secondo turno a Montecarlo battuto da Alexander Blockx per una prestazione opaca che gli costa il match in due set, nello stesso pomeriggio arriva anche il ko di Lorenzo Musetti dopo una sfida combattuta.

Si chiude presto il cammino di Flavio Cobolli nel Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano, accreditato della testa di serie numero 10, è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking Atp, con un doppio 6-3 maturato in un’ora e 24 minuti di gioco.

La partita non ha mai preso la direzione sperata per l’azzurro, che ha faticato a trovare ritmo e continuità contro un avversario più incisivo nei momenti chiave. Blockx ha gestito con sicurezza entrambi i set, approfittando delle difficoltà di Cobolli soprattutto nei turni di servizio.

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Poco dopo è arrivata anche l’eliminazione di Lorenzo Musetti, reduce dalla finale disputata a Montecarlo nel 2025. Il tennista toscano ha ceduto in due set al termine di un incontro più equilibrato, concluso 7-6 7-5 dopo oltre due ore di gioco.

Musetti ha lottato punto su punto, restando in partita fino alle battute finali di entrambi i parziali, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni avute nei momenti decisivi. Il doppio stop nella stessa giornata segna un passaggio complicato per il tennis italiano nel torneo monegasco.