Stefano De Martino su Sanremo 2027 tra dubbi, ironia e preparativi

Stefano De Martino parla di Sanremo 2027 e spiega che l’incertezza lo emoziona. Ospite in tv, racconta i preparativi tra ironia e studio, lasciando intendere che il risultato potrebbe sorprendere tutti.

Stefano De Martino affronta con leggerezza e ironia il conto alla rovescia verso il Festival di Sanremo 2027. Durante l’ospitata televisiva con Fabio Fazio, il conduttore ha raccontato il momento che sta vivendo, paragonando i mesi che lo separano dall’evento a una fase iniziale, ancora tutta da costruire.

Il direttore artistico ha spiegato di sentirsi entusiasta ma anche consapevole dell’incertezza. Secondo De Martino, proprio ora potrebbe trovarsi tra le mani un progetto destinato a diventare uno dei migliori festival oppure uno dei meno riusciti, senza mezze misure.

Nel corso della conversazione con Fabio Fazio, non sono mancati scambi divertenti. Alla domanda su quando avrebbe voluto condurre Sanremo, De Martino ha ricordato di aver immaginato quel momento in età più matura, salvo poi cambiare idea di fronte all’occasione concreta. Ha scherzato anche sulle conseguenze dello stress, dicendo che l’esperienza porta inevitabilmente qualche capello bianco.

La preparazione tra studio e prove simulate

Durante l’intervista, il conduttore si è prestato a una simulazione di conferenza stampa, tipico appuntamento del Festival, rispondendo a domande serrate e spesso contraddittorie. De Martino ha mostrato sicurezza, spiegando di prepararsi con attenzione per gestire al meglio ogni situazione e ogni possibile critica.

Sul piano artistico, non ha fornito indicazioni precise su eventuali ospiti o collaborazioni, evitando di sbilanciarsi anche su un possibile coinvolgimento del gruppo legato al programma Step. Ha invece confermato la volontà di costruire uno spettacolo capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Tra gli aneddoti personali, De Martino ha raccontato il legame con Herbert Ballerina, collega già al suo fianco in altre esperienze televisive. Con tono scherzoso lo ha definito il compagno ideale per via del carattere tranquillo e poco incline a uscire, una caratteristica che dice di condividere.

Guardando all’apertura del Festival, il conduttore ha immaginato una scena volutamente ironica, ipotizzando persino una caduta iniziale. Alla provocazione sulle celebri scale dell’Ariston, ha risposto ridendo e proponendo una versione “a chiocciola”, più compatta e insolita.