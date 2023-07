Tragico incidente a Garbagnate: Furgone investe due 15enni sulle strisce pedonali, uno muore e l'altro in coma

In un terribile incidente accaduto la scorsa notte a Garbagnate, nel Milanese, un furgone ha investito due ragazzi di 15 anni che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Purtroppo, uno dei giovani è deceduto, mentre l'altro versa in condizioni gravi in ospedale. L'autista del furgone, un uomo di 32 anni di nazionalità romena, non possedeva la patente ed è risultato positivo all'alcoltest. È stato arrestato per omicidio stradale. L'incidente è avvenuto alle 22.30 in via Kennedy, e i servizi di emergenza sono intervenuti prontamente. Il ragazzo deceduto è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La giovane ferita è stata trasportata in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente in coma. Un tragico evento che mette in luce l'importanza del rispetto delle regole stradali e dell'attenzione al volante.

Altre News per: tragicoincidentegarbagnatefurgoneinveste15ennisulle