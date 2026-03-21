Paola Perego torna su Rai 2 con Citofonare Rai 2 e un nuovo volto al fianco

Paola Perego riparte con Citofonare Rai2 dal 4 aprile 2026 dopo lo stop, affiancata da Paola Barale al posto di Simona Ventura. Il programma raddoppia con due puntate nel weekend e conferma gran parte del cast.

Dal 4 aprile 2026 Paola Perego riprende il timone di Citofonare Rai 2, il talk del fine settimana della tv pubblica, dopo mesi lontana dal piccolo schermo. La trasmissione cambia ritmo e passa al doppio appuntamento, andando in onda sia il sabato che la domenica mattina.

La novità più evidente riguarda la conduzione. Accanto a Perego arriva Paola Barale, scelta per sostituire Simona Ventura, ora impegnata su Mediaset. Le due conduttrici si conoscono da tempo e hanno già lavorato insieme in passato, un’intesa che punta a dare maggiore vivacità allo show.

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Il programma mantiene la sua formula fatta di chiacchiere, ospiti e momenti di intrattenimento leggero. Un mix pensato per accompagnare il pubblico nelle prime ore del weekend, senza stravolgere l’impianto delle stagioni precedenti.

Confermato anche il gruppo dei protagonisti fissi. Tra i volti presenti ci sono I Gemelli di Guidonia, Cristina Fogazzi, Rossella Erra, Gene Gnocchi e Santo Pirrotta. In studio anche Simon & the Stars, Fabrizio Eleuteri, la band Isoladellerose, Andrea Mennella e Marco Capretti, oltre a una presenza ancora non annunciata.