Roma, ragazzo di 16 anni investito e ucciso mentre torna a casa a piedi

Mattia Rizzetti è morto a Roma dopo essere stato investito mentre rientrava a piedi nella notte di Pasqua. Il 16enne è stato travolto da un’auto a Casal Monastero e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel quadrante est di Roma. Mattia Rizzetti stava rientrando a casa a piedi quando è stato travolto da un’auto in zona Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino.

L’impatto è avvenuto mentre il giovane attraversava la strada. Le condizioni sono apparse subito critiche e i soccorsi lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Nonostante l’intervento dei medici, il ragazzo è morto poco dopo il ricovero.

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Alla guida del veicolo c’era un 19enne, rimasto illeso. Il conducente è stato sottoposto ai controlli previsti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

La notizia della morte ha colpito profondamente chi conosceva Mattia. Il giovane giocava a calcio nella ASD Tor Lupara, che ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblico, esprimendo vicinanza alla famiglia e agli amici per la perdita.