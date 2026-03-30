Ragazzo investito da un suv davanti alla scuola a Roma

Un ragazzo di 14 anni è stato investito a Roma da un suv fuori da scuola dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Il giovane si trovava sul marciapiede con amici diretti in palestra.

Un ragazzo di 14 anni è stato travolto da un’auto mentre si trovava sul marciapiede davanti al suo istituto scolastico nel quartiere Infernetto, a Roma. L’episodio è avvenuto poco prima delle 14 in viale di Castel Porziano, nei pressi dell’istituto comprensivo Mozart.

Alla guida del suv, una Volkswagen T-Cross, c’era un 22enne che, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha terminato la sua corsa contro la recinzione della scuola, tra viale di Castel Porziano e via Torcegno.

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Il giovane investito era insieme ad alcuni coetanei e stava andando in palestra. Subito dopo l’impatto sono scattati i soccorsi: il 14enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso al Bambino Gesù. Le sue condizioni sono serie ma non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del X Gruppo della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.