Albero crolla durante la caccia alle uova in Germania, tre morti tra cui madre e neonata

Un albero abbattuto dal vento durante una caccia alle uova di Pasqua in Germania provoca tre morti tra cui una neonata e la madre, mentre decine di persone partecipavano all’evento in un’area boschiva segnalata per raffiche intense.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia la mattina di Pasqua, domenica 5 aprile, nei boschi vicino a Satrupholm, nel nord della Germania. Durante una caccia alle uova organizzata per famiglie, un albero di grandi dimensioni è stato abbattuto da una violenta raffica di vento, travolgendo alcuni partecipanti.

All’evento prendevano parte circa cinquanta persone, ospiti di una struttura che accoglie madri, donne incinte e bambini. Secondo le ricostruzioni, l’albero, alto circa 30 metri, è crollato improvvisamente, colpendo un gruppo e intrappolando quattro persone sotto il peso del tronco e dei rami.

Leggi anche: Strage in Ucraina durante la notte: 12 morti, tra cui 4 bambini, in nuovi raid russi

Il bilancio è di tre vittime. Una giovane donna di 21 anni e una ragazza di 16 anni sono morte sul colpo. La figlia di 10 mesi della donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale, ma è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Un’altra ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero in una struttura sanitaria. Le condizioni sono serie. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori e le forze dell’ordine.

Il servizio meteorologico tedesco aveva già segnalato un’allerta per forti venti nella zona. Dopo l’incidente, sono stati attivati anche servizi di assistenza psicologica per le persone presenti al momento della tragedia.