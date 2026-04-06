Pasqua in Germania, allarme per una bottiglia sospetta trovata durante una caccia alle uova

Due uomini trovano una bottiglia etichettata Polonio 210 durante una caccia alle uova in Germania e fanno scattare un intervento di emergenza per sospetto rischio radioattivo nel Baden-Württemberg.

Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in un caso di sicurezza a Vaihingen an der Enz, nel sud-ovest della Germania, dove due uomini impegnati in una caccia alle uova di Pasqua hanno rinvenuto un contenitore con la scritta Polonio 210. L’oggetto si trovava in un giardino privato e ha subito fatto scattare l’allerta.

Le autorità hanno attivato un’imponente operazione, trattando il ritrovamento come un possibile incidente con materiali pericolosi. Sul posto sono intervenute oltre 130 persone, tra cui squadre specializzate nella gestione di sostanze nocive e unità dedicate alla protezione dalle radiazioni.

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I vigili del fuoco hanno spiegato che la forma e l’etichettatura del contenitore, insieme al suo peso, facevano pensare a un oggetto autentico. Tuttavia, i primi controlli effettuati sul posto non hanno rilevato valori anomali di radioattività, lasciando ipotizzare che la sostanza indicata non fosse realmente presente.

L’oggetto è stato comunque prelevato dagli enti ambientali competenti e trasferito in laboratorio per accertamenti più approfonditi. Gli esami dovranno chiarire con precisione cosa fosse contenuto all’interno della bottiglia.

La polizia di Ludwigsburg ha avviato un’indagine per capire come il contenitore sia finito nel giardino e quale sia la sua origine. Il polonio-210 è noto per la sua elevata tossicità ed è diventato tristemente famoso dopo il caso dell’ex agente russo Alexander Litvinenko, morto a Londra in seguito a un avvelenamento.

Negli ultimi mesi, inoltre, i vertici della sicurezza tedesca hanno segnalato un aumento delle attività ostili sul territorio nazionale. Secondo le autorità, si registra una crescita di episodi legati a spionaggio e sabotaggi, con un uso più ampio di metodi da parte di attori stranieri.