Trieste, motociclista cade dal muretto sulla Costiera e precipita per 15 metri

Un motociclista di 46 anni è precipitato da un muretto sulla Costiera triestina mentre si fermava ad ammirare il panorama durante Pasqua. L’uomo è caduto per circa 15 metri riportando gravi traumi.

Un uomo di 46 anni, residente a Trieste, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto lungo una scarpata sulla Strada del Friuli, nei pressi della salita di Contovello. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del giorno di Pasqua, mentre il motociclista si era fermato per osservare il panorama della Costiera.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe avvicinato al muretto di protezione per guardare meglio il paesaggio. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa quindici metri lungo il pendio sottostante.

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L’allarme è stato lanciato da un passante che, mentre camminava nella zona, ha notato un casco abbandonato e ha sentito dei lamenti provenire dalla scarpata. L’uomo ha quindi contattato il numero di emergenza Nue112, permettendo l’attivazione dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti otto tecnici del Soccorso alpino insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. I soccorritori si sono calati con le corde lungo il muraglione per raggiungere il ferito, che è stato immobilizzato su una barella prima di essere recuperato con un sistema di sollevamento.

Successivamente, il 46enne è stato trasferito con l’elisoccorso regionale, operativo anche in assetto notturno, all’ospedale di Cattinara. I medici hanno riscontrato traumi importanti alle gambe e al torace. Le operazioni di recupero si sono concluse intorno alle 21.30.