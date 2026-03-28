Roma, donna precipita in un pozzo non segnalato al Parco della Pace e resta sospesa a 15 metri

Una donna è caduta in un pozzo non segnalato a Roma mentre camminava con il marito nel Parco della Pace a causa dell’assenza di protezioni. Si è salvata aggrappandosi a una trave, restando sospesa a circa 15 metri.

Paura nel primo pomeriggio di sabato alla periferia di Roma, dove una donna è caduta all’interno di un pozzo non segnalato mentre passeggiava insieme al marito nel Parco della Pace. Il terreno, privo di indicazioni o protezioni, ha ceduto improvvisamente sotto i suoi piedi.

Durante la caduta, la donna è riuscita ad afferrare una trave all’interno del pozzo, evitando un impatto più violento. È rimasta bloccata nel vuoto, sospesa a circa 15 metri di profondità, in una situazione critica che ha richiesto un intervento immediato.

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L’allarme è stato lanciato intorno alle 14:40. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul posto e hanno avviato le operazioni di recupero utilizzando tecniche speleo-alpine. I soccorritori si sono calati nel pozzo e, con manovre delicate, hanno raggiunto la donna per metterla in sicurezza.

Dopo circa un’ora di lavoro, la donna è stata riportata in superficie. È rimasta sempre cosciente, pur riportando alcune ferite. Il personale sanitario presente sul posto l’ha presa in carico per le prime cure e per accertare l’entità dei traumi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla mancata segnalazione e messa in sicurezza dell’area.