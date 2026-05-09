Donna precipita per oltre 300 metri sulla Pania Secca, tragedia durante un'escursione in Garfagnana

Escursione sulla Pania Secca, una donna di 45 anni è morta dopo una caduta di oltre 300 metri sul sentiero Cai 124. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 9 maggio davanti al compagno di cammino che ha lanciato l’allarme.

Una donna italiana di circa 45 anni ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 9 maggio durante un’escursione sul monte Pania, in Garfagnana, nel territorio di Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca.

L’incidente è avvenuto nella zona della Pania Secca, lungo il sentiero Cai numero 124. La donna stava camminando insieme ad altre persone quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata nel vuoto compiendo un volo di oltre 300 metri.

L’allarme è stato dato intorno alle 15.20 dal compagno di escursione che ha assistito alla caduta. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, le squadre del soccorso alpino e i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana.

Una volta raggiunta la zona dell’incidente, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Il compagno di cammino è stato invece accompagnato in una zona sicura dai soccorritori intervenuti sul monte.