Inter-Roma 5-2, Lautaro decisivo al rientro e nerazzurri sempre più vicini allo Scudetto

Lautaro Martinez trascina l’Inter alla vittoria sulla Roma con una doppietta dopo il rientro, decisiva per il 5-2 pasquale. I nerazzurri dominano e allungano in classifica, spinti anche dalle giocate di Calhanoglu e Thuram.

L’Inter supera la Roma con un netto 5-2 nella sfida di Pasqua e rafforza la propria posizione in vetta. La gara si sblocca subito con Lautaro Martinez, che torna titolare e segna dopo pochi minuti. I giallorossi reagiscono con Mancini, ma prima dell’intervallo Calhanoglu riporta avanti i padroni di casa con una conclusione precisa da fuori area.

Nella ripresa i nerazzurri accelerano e mettono al sicuro il risultato. Ancora Lautaro firma la doppietta personale, poi arrivano le reti di Thuram e Barella. Solo nel finale Pellegrini accorcia le distanze per la Roma, quando ormai la partita è già decisa.

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Tra i pali Sommer risponde presente con interventi puntuali, senza responsabilità sui gol subiti. In difesa Akanji si impone nei duelli e guida il reparto con sicurezza, mentre Acerbi e Bastoni garantiscono solidità e attenzione per tutta la gara.

A centrocampo Barella abbina corsa e qualità trovando anche la via del gol, mentre Calhanoglu illumina il gioco con una prestazione di alto livello impreziosita dalla rete del vantaggio. Bene anche Zielinski, elegante nelle giocate, e Dimarco, sempre pericoloso sui calci piazzati.

In attacco Thuram parte servendo subito l’assist per il primo gol e continua a incidere anche nella ripresa con un altro pass decisivo e la rete personale. Il protagonista resta però Lautaro Martinez, che al rientro segna due volte e guida l’Inter in una vittoria pesante.

Dalla panchina arriva una gestione efficace del gruppo da parte di Chivu, che ritrova il suo riferimento offensivo e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa al titolo.