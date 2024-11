Inter-Venezia 1-0: gol di Lautaro avvicina i nerazzurri a -1 dal Napoli

L'Inter ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro il Venezia allo Stadio Giuseppe Meazza, avvicinandosi a un solo punto dal Napoli capolista. Il gol decisivo è stato segnato da Lautaro Martínez al 20' del secondo tempo. Con questo successo, i nerazzurri raggiungono 24 punti in classifica, mentre il Napoli rimane in testa con 25 punti.

La partita è iniziata con l'Inter che ha subito imposto un ritmo elevato. Al 4', Barella ha tentato un tiro da fuori area, bloccato dalla difesa avversaria. Due minuti dopo, Dimarco ha effettuato un cross dalla sinistra, con Dumfries che ha fatto da sponda per Lautaro, il cui tiro è terminato di poco a lato. Al 15', su calcio d'angolo battuto da Dimarco, Lautaro ha deviato sul primo palo, ma nessun compagno è riuscito a finalizzare. Al 17', Bastoni ha provato un tiro da fuori area, finito di poco sopra la traversa. Al 25', ancora Bastoni, servito in area da Dumfries su rimessa laterale, ha tentato un colpo di tacco ambizioso, terminato fuori.

Al 30', l'Inter ha avuto un'altra occasione: Thuram ha servito Barella in area, che però non ha trovato spazio per il tiro, appoggiando nuovamente a Thuram, il cui destro è stato respinto dalla difesa veneta. Poco dopo, l'arbitro Ferrieri Caputi ha ammonito Pavard per un intervento duro su Pohjanpalo. Al 33', Thuram ha colpito di testa, mandando il pallone sull'esterno della rete. Al 35', in una ripartenza veloce, Lautaro ha servito Dumfries, il cui cross immediato è stato seguito da un sinistro di Mkhitaryan, respinto da Stankovic. Al 41', il Venezia ha sfiorato il gol alla prima occasione: Pohjanpalo ha servito Oristanio, il cui tiro ravvicinato è stato parato brillantemente da Sommer.

Nel secondo tempo, il Venezia ha effettuato due sostituzioni: sono entrati Busio e Sverko al posto di Crnigoj e Altare. Al 49', Zampano è stato ammonito per una trattenuta su Dumfries. Un minuto dopo, Zampano ha effettuato un cross pericoloso, ma Sommer ha intercettato il pallone. Al 51', l'Inter ha segnato con Mkhitaryan, ma il gol è stato annullato dal VAR per fuorigioco di Dimarco. Al 52' e al 55', Pohjanpalo ha avuto due occasioni: nella prima, Sommer ha parato; nella seconda, il tiro è terminato alto. Al 57', Mkhitaryan ha calciato alto da buona posizione. Al 61', Bastoni ha crossato per Dumfries, il cui colpo di testa è stato deviato in angolo da Stankovic.

Al 65', l'Inter ha sbloccato il risultato: Dimarco ha effettuato un cross preciso dalla sinistra, trovando Lautaro che di testa ha insaccato. Al 67', Thuram ha ricevuto palla da Dimarco e ha tirato, ma Stankovic ha respinto. Al 70', Inzaghi ha effettuato tre cambi: Taremi, Calhanoglu e Bisseck sono entrati al posto di Lautaro, Barella e Bastoni. Al 77', Di Francesco ha inserito Duncan ed Ellertsson per Andersen e Zampano, mentre Inzaghi ha sostituito Dimarco con Darmian. Al 80', l'Inter ha sfiorato il raddoppio: Thuram ha colpito di testa, trovando la risposta di Stankovic; sulla ribattuta, Taremi ha visto il suo tiro deviato da Sverko. Al 83', Yeboah ha sostituito Nicolussi Caviglia per il Venezia, mentre Frattesi è entrato per Zielinski nell'Inter. Al 88', Calhanoglu ha tentato un destro potente dalla distanza, ma Stankovic ha salvato in angolo. Al 98', il Venezia ha trovato il pareggio con Sverko, ma il gol è stato annullato dal VAR per un fallo di mano dello stesso giocatore.

Con questa vittoria, l'Inter si porta a un solo punto dal Napoli, in attesa dello scontro diretto previsto per domenica prossima al Meazza. I nerazzurri hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva e la quinta nelle ultime sei giornate, consolidando la loro posizione nelle zone alte della classifica.